Falcao schiet AS Monaco naar finale Coupe de la Ligue

Video Standard vernedert Club Brugge en mag denken aan bekerfinale

31 januari Standard Luik heeft riant zicht op een plaats in de finale van het Belgische bekertoernooi. De ploeg, in de competitie bepaald geen hoogvlieger, versloeg Club Brugge met liefst 4-1 waardoor de return een tamelijk hopeloze opgave lijkt voor de koploper in de Jupiler Pro League.