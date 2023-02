Familie zoekt in puin naar voetballer Christian Atsu, aanvoerder Turkse handballers en zoontje omgekomen

Christian Atsu is nog altijd spoorloos na aardbeving van vorige week in Turkije. De voormalig speler van Vitesse ligt waarschijnlijk nog altijd onder het puin. Zijn zaakwaarnemer Nana Sechere doet via social media een dringende oproep om meer hulp te sturen richting Hatay. Hij hoopt bovendien dat Hatayspor, de huidige club van Atsu, de komende dagen actiever mee helpt zoeken.

Vorige week dinsdag meldde de persvoorlichter van zijn werkgever dat Atsu gevonden was en in een ziekenhuis zou liggen. Een dag later sprak Sechere deze berichtgeving echter tegen. De clubarts van Hatayspor beaamde vervolgens dat ze de Ghanese voetballer niet hadden aangetroffen in het ziekenhuis.

Zoekactie vooralsnog zonder resultaat

Een week later is Atsu nog altijd niet terecht. ,,We hebben Christian nog steeds niet gevonden. Ik ben op de plaats van de aardbeving in Hatay met Christian’s familie. De omstandigheden zijn onvoorstelbaar en onze gedachten gaan uit naar alle getroffenen", schrijft Sechere op Twitter.

De afgelopen dagen zijn familie en vrienden van Atsu onverminderd door blijven zoeken. ,,Tijdens mijn verblijf hier hebben we de exacte locatie van Atsu’s kamer weten te achterhalen. Daar hebben we twee paar van zijn schoenen gevonden. Gisteren kregen we bevestiging dat thermische beelden tekenen van vijf levens lieten zien, maar mij is verteld dat de enige echte bevestiging van leven door middel van zicht, geur en geluid geschiedt. Helaas hebben we Christian niet kunnen vinden.”

Extra hulp is nodig

Door de aardbevingen in Turkije en Syrië zijn inmiddels al ruim 37.000 mensen om het leven gekomen. Het dodental in Turkije staat inmiddels op meer dan 31.000. Sechere doet een oproep om zoveel mogelijk hulp richting Hatay, een van de zwaarst getroffen gebieden, te sturen. ,,Dit is een moeilijke situatie en we zijn alle Turkse en buitenlandse reddingsteams, lokale burgers en vrijwilligers bijzonder dankbaar voor hun inspanningen bij het redden van de overlevenden. We hebben echter dringend behoefte aan meer middelen, waaronder een vertaler ter plaatse.”

Er wordt nog altijd druk gezocht, maar dat gaat niet zo snel als gehoopt. ,,Het gaat ongelooflijk langzaam en als gevolg daarvan lopen veel reddingen vertraging op en gaan er levens verloren door het gebrek aan middelen waarover de reddingswerkers beschikken.”

Hatayspor zoekt niet actief mee

Sechere is diep teleurgesteld in de manier waarop Hatayspar zich opstelt in de zoektocht naar Atsu. ,,Het is jammer dat de club niet met ons ter plaatse is, zij aan zij, in de zoektocht naar Christian. Hun positie en invloed, samen met hun lokale kennis zou uiterst nuttig zijn. Wij dringen er bij de voorzitter van de club en de burgemeester van Hatay op aan extra middelen ter beschikking te stellen om de zoektocht te bespoedigen.”

Aanvoerder Turkse handballers omgekomen De aanvoerder van de Turkse nationale handbalploeg Cemal Kütahya, is door de grote aardbevingen in Turkije om het leven gekomen. Het lichaam van de 32-jarige Kütahya werd onder het puin van zijn huis in Antiochië gevonden, meldt de Turkse handbalbond. Ook de 5-jarige zoon van de handballer overleefde de aardbevingen niet. Kütahya speelde voor de club Hatay Büyükșehir Belediyespor. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.