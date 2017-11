Fan Mechelen valt in voor geblesseerde arbiter: 'Gelukkig was ik nuchter'

Na het uitvallen van de arbiters riep de stadionspeaker in het AFAS Stadion of er toevallig een scheidsrechter in het publiek zat. Bosmans, die fluit in het Belgische amateurvoetbal, toonde zich de reddende engel. Hij werd snel van een outfit en vlag voorzien en maakte tot hilariteit van de fans zijn opwachting langs de lijn.



,,Ik vond het mijn plicht om mijn diensten aan te bieden", reageerde Bosmans na afloop nuchter. ,,Als een collega-scheidsrechter in nood zit, moet je die helpen." De Mechelaar zag hoe zijn ploeg na strafschoppen ten onder ging. Genk plaatste zich zo voor de laatste acht.



,,Ik moet wel toegeven dat ik misschien niet had kunnen inspringen als deze wedstrijd op zaterdagavond had plaatsgevonden, want in het weekend durf ik in het stadion wel eens een paar pintjes te drinken", lachte Bosmans. ,,Maar nu was ik nuchter en voelde ik me er klaar voor. De andere scheidsrechters zeiden me dat ik moest doen alsof het een amateurduel was. Maar ik moet zeggen dat het hier allemaal wel wat sneller ging.”



Bosmans werd luid toegejuicht door de Mechelse fans. ,,In het kwartiertje dat ik moest vlaggen, heb ik geen fouten gemaakt, denk ik", kijkt de invalarbiter terug. ,,Al geef ik toe dat ik ook niet veel beslissingen heb moeten nemen. Het moeilijkste moment kwam er nog in de strafschoppenreeks op het einde. Er was even een klein opstootje, maar dat brandje heb ik helpen blussen."