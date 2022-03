Fans Chelsea verstoren applaus voor Oekraïne met steunbetuiging aan Abramovitsj

Voor de wedstrijd bij Burnley was, net als bij andere duels in de Premier League, een minuut applaus voor het door Rusland binnengevallen Oekraïne. Veel supporters klapten mee, maar vanuit het vak met uitsupporters klonk de naam van Abramovitsj. De 55-jarige Rus is mateloos populair bij de fans, omdat onder zijn leiding onder meer twee keer de Champions League werd gewonnen.

Chelsea-trainer Thomas Tuchel had zich vanaf het veld geërgerd aan het gedrag van zijn supporters. ,,Het is niet het moment om dit te doen. Als we solidariteit tonen, tonen we solidariteit en moeten we het samen doen”, aldus de Duitser op de persconferentie na de met 0-4 gewonnen wedstrijd tegen de ploeg van Wout Weghorst.

,,Het is niet het moment om andere boodschappen te geven. Het is het moment om respect te tonen. Dat willen we doen. We doen het voor Oekraïne en er is geen andere mening over deze situatie.”