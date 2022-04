Fans Manchester United zien Erik ten Hag als verlosser: ‘Iedereen schijnt te denken dat hij een superheld is’

met video ‘Big Wout’ maakt 1000ste Nederland­se doelpunt in Premier League na beenbreuk voor Westwood

Wout Weghorst heeft in het London Stadium het 1000ste Nederlandse doelpunt in de Premier League gemaakt. Op bezoek bij West Ham United (1-1) zette hij Burnley met een kopbal op een 0-1 voorsprong. Dit gebeurde kort nadat zijn teamgenoot Ashley Westwood met een horrorblessure van het veld was getild.

