Fans New York Red Bulls eisen na racisme-rel ‘gepaste straf’ voor Dante en verlaten stadion uit protest

Drie belangrijke supportersgroepen van New York Red Bulls hebben vannacht geprotesteerd bij de wedstrijd tegen Houston Dynamo. Ze verlieten bij de aftrap de tribune uit onvrede met de straf die Dante Vanzeir kreeg na het racisme-incident . ,,We zullen niet actief supporteren tot Vanzeir en Struber (de coach, red.) een gepaste straf krijgen”.

Viking Army, Empire Supporters Club en Torcida 96 - drie supportersgroepen van New York Red Bulls - planden het protest. Ze vinden dat Dante Vanzeir - die zes wedstrijden geschorst wordt na het racisme-incident - onvoldoende bestraft wordt.

De 24-jarige aanvaller, die pas twee maanden in de Verenigde Staten voetbalt, gebruikte afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen San José Earthquakes racistische taal naar tegenstander Jeremy Ebobisse. Vanzeir, die tot voor kort in de Belgische competitie speelde bij Union, bood maandag in een verklaring publiekelijk excuses aan. ,,Hoewel het niet mijn bedoeling was om met mijn taalgebruik enige schade of aanstoot te veroorzaken, weet ik dat ik dat wel heb gedaan en dat spijt me ten zeerste.”

De wedstrijd tussen New York Red Bulls en Houston Dynamo begon een kleine drie kwartier later dan gepland vanwege noodweer. Maar de ‘South Ward’, de tribune achter het doel waar de trouwe supportersgroepen normaal staan, liep grotendeels leeg bij de aftrap. De gebruikelijke spandoeken van de aanhang waren eveneens weggehaald uit protest.

Voor aanvang van de wedstrijd hielden enkele aanwezige fans nog spandoeken vast met teksten als ‘Geloof zwarte spelers’ en ‘Geef racisme geen ruimte’. Na het spelen van het Amerikaanse volkslied werd ook ‘Ontsla Struber’ gezongen op de South Ward-tribune. Met de verkoop van ‘Against Racism’-sjaals werd bovendien geld ingezameld voor een antiracismecampagne.

Volledig scherm Dante Vanzeir. © Icon Sportswire via Getty Images

De drie groepen stuurden een gezamenlijke verklaring de wereld in. ,,We zijn verenigd in onze wens om te protesteren als reactie op het racisme dat plaatsvond op 8 april, evenals de ontoereikende actie van de New York Red Bulls en de Major League Soccer. We zullen niet actief supporteren in de Red Bull Arena tot Dante Vanzeir en Gerhard Struber (de coach, red.) een terechte straf krijgen en verantwoordelijk zullen gehouden worden voor hun daden. Hoewel Dante een schorsing kreeg van zes wedstrijden, vinden wij dit onvoldoende. De MLS heeft haar beleid van ‘Zero Tolerance’ ten aanzien van racisme niet nageleefd. We roepen de MLS op om hun bevindingen opnieuw te evalueren en een precedent te scheppen dat racisme niet kan getolereerd worden.”

,,Ons protest begint zaterdag. We roepen iedereen op om samen met ons het stadion uit te lopen bij de aftrap. We roepen ook op tot een boycot van de handelkraampjes. We zijn van plan dit protest aan te houden tot aan onze voorwaarden is voldaan of we denken dat de organisatie een acceptabele verandering heeft doorgevoerd.”

