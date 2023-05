Fans PSG verzamelen zich bij stadion om Lionel Messi uit te schelden, club schroeft beveiliging op

Met video Erling Haaland schrijft Premier Lea­gue-historie met 35ste goal: ‘Ik denk niet aan al die records’

Nooit scoorde een speler 35 goals in de Premier League. Tót nu. Erling Haaland maakte vanavond in de thuiswedstrijd van Manchester City tegen West Ham United (3-0) zijn 35ste goal van het huidige Premier League-seizoen en nam daarmee het record over van Andy Cole en Alan Shearer. Zij scoorden in de seizoenen 1993/1994 en 1994/1995 allebei 34 keer voor respectievelijke Newcastle United en Blackburn Rovers.