Fans weer welkom bij voetbal en honkbal in Zuid-Korea

In Zuid-Korea zijn fans in het stadion weer welkom bij voetbal- en honkbalwedstrijden, zij het in beperkte mate. De regering heeft toestemming gegeven aan de clubs om 10 procent van de bezoekerscapaciteit te gaan benutten. Deze goedkeuring is onderdeel van een aantal aanpassingen in het beleid tegen het coronavirus.