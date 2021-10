FC Barcelona blameert zich ook zonder Koeman ondanks wereldgoal Memphis

FC Barcelona is het tijdperk zonder Ronald Koeman begonnen met een gelijkspel. In het zeer matig gevulde Camp Nou werd het tegen laagvlieger Deportivo Alavés 1-1.

Barcelona kon met Sergi Barjuán als tijdelijke trainer op de bank in de eerste helft niet overtuigen. Net als onder Koeman was er veel balbezit, maar werd het spel te slordig in de buurt van het vijandelijke strafschopgebied. De Catalanen kwamen niet tot scoren en zagen tot overmaat van ramp spits Sergio Agüero geblesseerd uitvallen.

Na rust opende Memphis Depay de score. De Nederlandse international kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied van Jordi Alba, speelde zich knap vrij en krulde de bal met veel snelheid in de verre bovenhoek.

Volledig scherm Memphis Depay treurt na de gelijkmaker van Deportivo Alavés. © REUTERS

De Catalaanse vreugde was van korte duur, want een paar minuten later was het weer gelijk. Alavés combineerde vloeiend door de defensie van Barcelona en Luis Rioja liep om doelman Marc-André ter Stegen heen voor hij de 1-1 binnenschoof. Memphis kreeg vervolgens nog twee grote kansen, maar de paal en doelman Antonio Sivera stonden in de weg.

Met nog twintig minuten te spelen volgde een nieuwe tegenslag. Ook Gerard Piqué moest zich laten vervangen. De ervaren verdediger voegt zich in de toch al overvolle ziekenboeg bij spelers als Frenkie de Jong, Ansu Fati en Ousmane Dembélé.

In de slotfase verdween mede door de vele wissels het tempo uit de wedstrijd en doelpunten vielen er niet meer. Door het gelijkspel blijft Barcelona de nummer negen in La Liga, Alavés is zestiende. Xavi Hernandéz, de man die volgens Spaanse media de nieuwe trainer van de Catalanen moet worden, zal vanavond opnieuw hebben gezien dat er veel werk aan de winkel is.

