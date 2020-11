FC Barcelona gaat seizoen langer door met hoofdsponsor Rakuten

Nathan Aké: ‘Ik zie mezelf elke dag beter worden’

2 november Hij was in de voorbije zomer misschien wel de meest verrassende transfer van een Nederlander: Nathan Aké stapte van het bescheiden Bournemouth over naar Manchester City. Maar de centrumverdediger heeft nog geen moment spijt van de flinke stap, zo zei hij vanmiddag bij de digitale persconferentie van Manchester City voor het Champions League-treffen van morgen met Olympiakos.