FC Barcelona met tien man langs Celta de Vigo

De bezoekers kwam in de beginfase op voorsprong. De getalenteerde tiener Ansu Fati glipte in de elfde minuut handig door de defensie van Celta en schoot doeltreffend in, 0-1. Daarna verzuimde Barça verder weg te lopen van de thuisclub, die zelf zeker niet ongevaarlijk was. Dankzij een treffer van Lucas Olaza in eigen doel, op een inzet van Lionel Messi na een fraaie dribbel, kwamen de bezoekers in de 51ste minuut op 0-2. Diep in de extra tijd maakte Sergi Roberto er nog 0-3 van.