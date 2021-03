FC Barcelona verkleint gat met koploper Atlético Madrid dankzij fenomenale Messi

FC Barcelona heeft de inhaalrace op koploper Atlético Madrid een uitstekend vervolg gegeven. De ploeg van Ronald Koeman boekte in eigen huis een 4-1 overwinning op hekkensluiter SD Huesca, dat vooral voor rust niets in te brengen had tegen de Catalaanse wervelwinden.

Grote kans dat Ronald Koeman vannacht met een goed glas wijn een blik werpt op de ranglijst in Spanje, terugdenkend aan pakweg eind januari. Met FC Barcelona keek hij op dat moment tegen een achterstand van elf punten op de ongenaakbare koploper Atlético Madrid aan. De landstitel in zijn debuutseizoen? Nee, die leek er niet te komen. Uithuilen en komend seizoen opnieuw beginnen, leek het realistische devies.

Hoe anders is alles medio maart, waarin roofdier FC Barcelona razendsnel op de manke prooi Atlético afsluipt. De achterstand? Die is inmiddels teruggebracht tot vier punten, met nog elf duels te gaan. In eigen huis won het uiteindelijk eenvoudig van hekkensluiter SD Huesca en toonde het diverse malen aan in bloedvorm te verkeren.

De treffers van Lionel Messi, die met duel nummer 767 op gelijke hoogte kwam met recordhouder Xavi, en Antoine Griezmann waren daar uitmuntende voorbeelden van. Na een kwartier knalde Messi raak via de onderkant van de lat, terwijl Griezmann twintig minuten later voor hét kunststukje van de wedstrijd tekende. De Fransman krulde de bal vanaf 25 meter fantastisch in de kruising.

Bekijk hier de heerlijke goal van Griezmann:

Barça wervelde vooral voor rust in Camp Nou en kreeg veel kansen het duel definitief in het slot te gooien. Dat Huesca nog enigszins mocht hopen op een stunt, kwam door de arbitrage. De hekkensluiter van La Liga kreeg kort voor rust een strafschop cadeau, nadat Rafa Mir zonder geraakt te worden naar de grond ging. De spits pakte dat cadeautje zelf optimaal uit.

Tot een comeback en stunt leidde het echter niet, vooral omdat Lionel Messi na rust aantoonde nog altijd tot de allerbeste spelers ter wereld te behoren. Vlak voor het laatste fluistignaal schoot hij zijn tweede treffer van de avond tegen het net. Een halfuur daarvoor bediende hij verdediger Oscar Mingueza met een heerlijke assist. De verdediger kopte fraai raak.

Frenkie en Dest

Bij FC Barcelona begonnen Frenkie de Jong en Sergiño Dest in de basis. Koeman kon het zich met nog een halfuur op de klok zelfs veroorloven De Jong naar de kant te halen. De middenvelder stond op scherp. Vanaf de zijkant zag hij zijn ploeg weer een stapje dichterbij de Spaanse landstitel komen. ,,De puzzelstukjes vallen allemaal in elkaar”, constateerde Roy Makaay eerder op deze website. Over twee maanden moeten de beslissende stukjes op de juiste plek vallen.

Volledig scherm Frenkie de Jong. © REUTERS

Volledig scherm Lionel Messi wordt bejubeld. © AP

