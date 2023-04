FC Barcelona wil Real Madrid in Clásico nieuwe tik uitdelen, Manchester United treft Brentford

Volgende week beginnen de kwartfinales in de Champions League, Europa League en Conference League, maar ook deze week is er veel midweeks voetbal. Hier in Nederland natuurlijk de halve finales van de KNVB-beker, maar ook in het buitenland is er veel moois te zien.

Engeland: zes duels in Premier League

Speelronde 29 in de Premier League werd maandagavond afgesloten met Everton - Tottenham Hotspur (1-1) op Goodison Park, maar in het gespeelde aantal wedstrijden zit nog altijd een flink verschil. Dat moet deze week een beetje rechtgetrokken worden met liefst zes inhaalwedstrijden uit speelrondes 7 en 8. Die wedstrijden moesten eigenlijk in september al gespeeld worden, maar werden toen uitgesteld vanwege de politie-inzet die nodig was in voornamelijk Londen na het overlijden van koningin Elizabeth op 8 september en de staatsbegrafenis op 19 september.



Newcastle United wil vanavond een goed vervolg wil geven aan de zeer verdiende 2-0 zege op Manchester United. De ploeg van Sven Botman gaat woensdagavond op bezoek bij West Ham United, een van de negen clubs die nog vol tegen degradatie strijden. United zelf neemt het in eigen huis op tegen middenmoter Brentford.

Duitsland: kwartfinales DFB-Pokal

Donyell Malen neemt het vanavond met Borussia Dortmund op tegen RB Leipzig, de nummer vijf in de Bundesliga. Zo zien we de bovenste zes clubs uit de Bundesliga terug in de kwartfinales, maar FC Nürnberg (dertiende in 2. Bundesliga) en VfB Stuttgart (hekkensluiter in Bundesliga, Sebastian Hoeness als nieuwe trainer) kunnen hun seizoen glans geven door de halve finale te bereiken.

Woensdag 18.00 uur: FC Nürnberg - VfB Stuttgart

Woensdag 20.45 uur: RB Leipzig - Borussia Dortmund

Spanje: halve finales Copa del Rey

In Spanje staan de terugwedstrijden in de halve finales al op het programma in de Copa del Rey. Athletic Bilbao sneuvelde gisteravond na een 1-0 nederlaag tegen Osasuna, na de eerdere 1-1 in Baskenland. FC Barcelona kan Real Madrid nog een tik uitdelen.

Tweeënhalve week geleden won Barcelona in Camp Nou al met 2-1 van de rivaal uit Madrid, waarmee het verschil in La Liga liefst twaalf punten werd en de titelstrijd werd beslist. De ploeg van coach Xavi en middenvelder Frenkie de Jong (nog aan de kant door hamstringblessure) won de heenwedstrijd in Madrid al met 0-1 door een eigen goal van Éder Militão. Kan Barça voor het eerst sinds 2018 weer de Spaanse dubbel pakken?

Woensdag 21.00 uur: FC Barcelona - Real Madrid

Italië: halve finales Coppa Italia

In de Coppa Italia worden deze week de heenduels van de halve finales gespeeld, de returns volgen over drie weken. Stefan de Vrij en Denzel Dumfries speelden gisteren met Inter in Turijn gelijk tegen Juventus (1-1). Vanavond hoopt Cremonese de knappe reeks in de beker voort te zetten met een goede uitgangspositie tegen Florence. De ploeg van spits Cyriel Dessers won in de Serie A pas één keer en heeft zich al lang neergelegd bij een snelle terugkeer naar de Serie B, maar in de Coppa Italia maakte Cremonese indruk door eerst Napoli (4-5 na strafschoppen in Napels) en daarna ook nog AS Roma (1-2 in Rome, mede door penalty Dessers) uit te schakelen.



Cremonese won buiten de Serie D en Serie C nog nooit een prijs. Bekerwinst zou bovendien een prachtig eerbetoon zijn aan de onlangs overleden Gianluca Vialli, die zijn loopbaan bij de club uit zijn geboorteplaats Cremona begon.

Woensdag 21.00 uur: Cremonese - Fiorentina

Frankrijk: halve finales Coupe de France

In de Coupe de France zijn er geen returns, dus deze week wordt al duidelijk welke twee clubs op zondag 29 april in de Franse bekerfinale staan in het Stade de France in Saint-Denis. FC Nantes (met Pedro Chirivella) neemt het thuis op tegen Olympique Lyon (met Nicolás Tagliafico), dat met vertrouwen zal afreizen naar Bretagne na de 0-1 zege bij PSG van zondagavond.

De vijf Nederlanders van Toulouse FC (Thijs Dallinga, Stijn Spierings, Branco van den Boomen, Zakaria Aboukhlal en Said Hamulić) kunnen hun mooie seizoen extra glans geven door de bekerfinale te bereiken. Op hun route naar Parijs is FC Annecy, de nummer 15 van de Ligue 2, de laatste horde.

Woensdag 21.10 uur: FC Nantes - Olympique Lyon

Donderdag 20.45 uur: Annecy - Toulouse FC

Stand Premier League

