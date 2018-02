FC Barcelona winst eerste halve finale Copa del Rey tegen Valencia

Suárez scoorde nu al dertien keer in zijn laatste elf wedstrijden. De Uruguyaanse spits staat nu op 140 treffers in 177 wedstrijden voor FC Barcelona. Jasper Cillessen stond opnieuw op doel bij FC Barcelona. De 28-jarige doelman uit Nijmegen kreeg dit seizoen pas twee tegentreffers te verwerken in zeven duels in de Spaanse beker. FC Barcelona had vanavond liefst 75 procent balbezit tegen een defensief spelend Valencia, maar kwam tot weinig grote kansen tegen de nummer drie van de ranglijst in La Liga.

De return in Mestalla is volgende week donderdag. De aftrap is dan opnieuw om 21.30 uur. De eerste finalist van de Copa del Rey is dan al bekend. Leganés en Sevilla speelden gisteravond met 1-1 gelijk. De return is komende woensdag in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla.