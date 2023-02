FC Barcelona zet Real Madrid op elf punten met volgende zakelijke zege in La Liga

Met videoFC Barcelona heeft weer een flinke stap richting de 27ste landstitel gezet. De ploeg van Xavi boekte opnieuw een zakelijke, maar toch ook wel zwaarbevochten zege: 0-1 bij Villarreal. De voorsprong op achtervolger Real Madrid, dat zaterdagavond in Marokko het WK voor clubs won, is nu al elf punten.

Real Madrid kan het verschil woensdagavond met een zege op Elche weer terugbrengen tot acht punten. De ploeg van Carlo Ancelotti won zaterdagavond met 5-3 van Al-Hilal en gaat op 19 maart nog op bezoek in Camp Nou in La Liga. De Spaanse rivalen treffen elkaar binnenkort ook nog in de halve finales van de Copa del Rey.



Barcelona won al voor de zesde keer dit seizoen met 1-0 en hield voor de zestiende keer in 21 competitieduels het eigen doel schoon. De winnende goal werd na achttien minuten gemaakt door Pedri. De 20-jarige middenvelder scoorde na een mooie aanval door de as via Frenkie de Jong, Raphinha en Robert Lewandowski. De Poolse spits kreeg zelf een paar goede kansen om zijn vijftiende treffer in La Liga te maken, maar Villarreal-doelman Pepe Reina (40) voorkwam dat met twee fraaie reddingen.

Villarreal kreeg kort voor rust al een goede kans op de gelijkmaker, maar José Luis Morales (35) schoot met links in het zijnet. Marc-André ter Stegen kreeg dit seizoen pas zeven tegentreffers en toonde ook in de tweede helft weer zijn kwaliteiten met een aantal belangrijke reddingen, waardoor Barcelona opnieuw een minimale overwinning boekte. De thuisploeg sloeg in de extra tijd nog wel toe, maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Villarreal, getraind door voormalig Barcelona-coach Quique Setién, blijft achtste in La Liga.

De ploeg van Xavi mag zich nu gaan richten op de confrontatie met Manchester United in de tussenronde van de Europa League, waarin ook Ajax (tegen Union Berlin) en PSV (tegen Sevilla) deze week in actie komen. De heenwedstrijd is donderdagavond (18.45 uur) in Camp Nou, de return een week later op Old Trafford.

