FC Emmen-speler Peña neemt Peru bij de hand

Peña had met de openingstreffer een belangrijk aandeel in de overwinning. Hij maakte zijn doelpunt in de 15de minuut. De Colombianen kwamen daarna via Miguel Borja nog wel terug tot 1-1, maar dankzij een eigen doelpunt van Yerry Mina pakte Peru toch de winst. Miquel Araujo, eveneens speler van FC Emmen, kwam niet in actie.