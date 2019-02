FC Porto is al maanden onverslaanbaar

De Boer verliest bij debuut Atlanta: ‘Soms beetje naïef’

22 februari Frank de Boer is in zijn eerste officiële wedstrijd als coach van Atlanta United tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen. In de achtste finales van de Champions League van de Concacaf, de voetbalbond waarin de landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied uitkomen, ging de Amerikaanse kampioen in Costa Rica met 3-1 onderuit tegen Club Sport Herediano.