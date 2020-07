Feest voor De Ligt en co: Juventus knokt zich naar negende Scudetto op rij

Van Dijk zeer gelukkig met bijzondere mijlpaal: ‘Een seizoen als nooit tevoren’

26 juli Virgil van Dijk stond ook vandaag weer de volle 90 minuten, plus wat blessuretijd, op het veld bij Liverpool. Dat deed de Nederlander al voor de 38ste keer in dit Premier League seizoen en daarmee komt hij in een zeer bijzonder rijtje. Slechts vier andere spelers deden hem dat ooit na. Vorig seizoen speelde Van Dijk ook 38 duels, maar maakte hij niet alle minuten mee.