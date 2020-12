Feestende Westerlo-spelers na lockdownfeestje in de problemen: ‘Gebeurtenissen onacceptabel’

Bayern lijdt wéér puntenver­lies, koppositie gloort voor Bosz’ Leverkusen

12 december Net als vorige week tegen RB Leipzig (3-3) heeft kampioen Bayern ook vanavond punten verspeeld in de Bundesliga. In Stadion An der Alten Försterei in Berlijn hield Union de club uit Beieren op 1-1. Sheraldo Becker speelde bij de thuisploeg de hele wedstrijd. Uit de laatste vier competitieduels haalde Bayern slechts 6 punten.