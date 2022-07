Felicitaties stromen binnen voor Sarina Wiegman en Engeland: ‘Een voorbeeld voor de wereld’

Wiegman (52) is de eerste bondscoach die met twee verschillende landen het EK voetbal voor vrouwen heeft gewonnen. Vijf jaar geleden leidde ze Oranje naar de titel op het EK in eigen land, nu deed ze dat ook met Engeland.

Sarina Wiegman euforisch na gewonnen EK-titel: ‘Ik besef nog niet helemaal wat hier allemaal is gebeurd’

,,Een ongelooflijke prestatie van Sarina Wiegman om twee keer op rij het EK te winnen, fantastisch”, aldus voetbaltrainer Mark Wotte. Vera Pauw, oud-bondscoach van de Nederlandse voetbalsters en nu werkzaam bij Ierland, feliciteerde Engeland ook via Twitter. ,,Gigantisch! Een voorbeeld voor de wereld!”, aldus Pauw.

Diverse Engelse voetbalclubs feliciteerden de voetbalsters via de sociale media. Ook vanuit de Formule 1 kwamen de nodige felicitaties, onder meer van de Britse teams Williams en Aston Martin.



De Engelse oud-topvoetballer Gary Lineker kwam na de EK-finale, die Engeland na verlenging met 2-1 won van Duitsland, met een variant op een beroemde uitspraak van hem. ,,Voetbal is een simpel spel. 22 vrouwen rennen 90 minuten achter de bal aan en uiteindelijk wint Engeland. Fabuleus!”, schreef Lineker op Twitter. Aanvoerder Harry Kane van het Engelse mannenelftal reageerde ook. ,,Onwerkelijke beelden op Wembley! Van harte gefeliciteerd, geweldige Lionesses!”



Wiegman stapte vorig jaar na de Olympische Spelen van Tokio met haar assistent Arjan Veurink over van de Nederlandse naar de Engelse ploeg. Ze nam Anja van Ginhoven als teammanager mee.