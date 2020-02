Fenomeen Haaland slaat weer toe, punt voor Schreuder in beladen duel

Geen ploeg scoorde dit seizoen minder vaak uit hoekschoppen dan Borussia Mönchengladbach. Toch was het uit een corner dat de thuisploeg na 10 minuten de voorsprong greep in de thuiswedstrijd met Hoffenheim. De bal kwam voor de voeten van centrumverdediger Matthias Ginter en hij verschalkte Oliver Baumann. Lange tijd bleef het 1-0, toen met nog 20 minuten de grote vraag was of de handsbal van aanvoerder Benjamin Hübner net binnen het zestienmetergebied was of er toch buiten. Arbiter Felix Brych ging zelf bij het scherm kijken en besliste dat het een strafschop was. Een omstreden beslissing die uiteindelijk geen gevolgen kreeg, want Baumann stopte de penalty van Alassane Pléa.



Zo bleef het spannend en mocht Alfred Schreuder met zijn Hoffenheim blijven hopen op weer eens een resultaat na drie nederlagen op rij, twee in de Bundesliga en één in de beker. Precies dat gebeurde in de tweede van zeven minuten extra tijd, nadat de VAR ook nog een goal van Pléa had afgekeurd vanwege hands eerder in de aanval. Lucas Ribeiro stond pas net in het veld toen hij van dichtbij raak kopte uit een corner: 1-1. Mönchengladbach heeft nog een wedstrijd tegoed, maar maakt desondanks een kleine pas op de plaats in de titelstrijd.