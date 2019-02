Fernandinho en Laporte in ziekenboeg Manchester City

Manchester City won zondag de League Cup door in de finale na strafschoppen te winnen van Chelsea. De club is nog actief in de FA Cup, strijdt om de landstitel en speelt nog in de Champions League. ,,In vier competities strijden is veeleisend. We krijgen het de komende tijd zwaar, vooral in de Premier League en de Champions League'', meent Guardiola. ,,De League Cup winnen was wel belangrijk, want het geeft de ploeg moraal.''