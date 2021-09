Feyenoord houdt stand tegen Slavia Praag en boekt belangrijke zege in Conference League

Conference LeagueEen sterk eerste halfuur hielp Feyenoord vanavond langs Slavia Praag, dat nog wel voor een spannende tweede helft zorgde in de Kuip: 2-1. De Rotterdammers liggen met vier punten na twee duels op koers voor de eerste overwintering in Europa sinds december 2014 dankzij de goals van Orkun Kökçü en Bryan Linssen.

Jindrich Trpisovsky dacht in de Kuip met een gerust hart vier van zijn vaste krachten aan de zijkant te kunnen houden. De trainer van Slavia Praag wilde, vermoedelijk met de krachtmeting tegen buurman Sparta Praag komende zondag in het achterhoofd, kijken of hij ook op halve kracht op de been zou kunnen blijven in Rotterdam tegen Feyenoord.



Maar de Tsjechen mogen dan in eigen land schier onklopbaar zijn, in de kolkende Kuip bleek voor rust dat de ploeg weldegelijk mankementen vertoont. Slavia Praag zag nog ruim voor een halfuur was afgewerkt in Rotterdam al 2-0 op het scorebord staan.

Orkun Kökçü had met zijn linkervoet de verre hoek naast doelman Ales Mandous gevonden, waar de Tsjechische defensie vooral uit elkaar werd gereten omdat Tyrell Malacia buitenom kwam bij Luis Sinisterra, die vervolgens zijn maatje oversloeg en Kökçü aanspeelde. Die had voldoende tijd om toe te slaan: 1-0.

Bij de 2-0 zocht en vond Malacia bij de tweede paal Bryan Linssen, die koppend international Lukas Masopust volledig verraste en Mandous kansloos liet. Na de wervelende en effectieve start bleef Feyenoord het gaspedaal diep in trappen. De Tsjechen dachten zelfs toen nog altijd lekker op te kunnen bouwen, maar Linssen, Til, Toornstra en Kökçü doken als een zwerm wespen op de tegenstanders.

Trainer Arne Slot had vooraf nog maar eens korte metten gemaakt het vraagstuk of het allemaal wel kan, voortdurend voluit gaan met dezelfde namen. ,,Om de drie dagen er staan, dat kan echt en dat bewijzen meer clubs’’, zegt Slot. De oefenmeester wil tijdens ontmoetingen met de pers graag wegblijven met vergelijkingen met bijvoorbeeld PSV, waar een andere strategie wordt gehanteerd. Of zijn aanpak op het fysieke vlak ook over een heel seizoen succesvol is, blijkt uiteraard pas later.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie Maar in de Kuip zijn ze uiteraard content dat de aanpak zo snel al zo aanslaat. De spelers werden ook gisteren bij het al het jagen opgejut door het enthousiaste publiek, dat voor de wedstrijd een gigantisch spandoek ontvouwde met de tekst ‘did you miss us?’. De aanhang van Feyenoord wil voor het eerst sinds december 2014 eindelijk weer eens overwinteren in Europa. Zo ver is het natuurlijk nog lang niet, maar na het puntje in Israël tegen Maccabi Haifa volgde dus een driepunter in de eerste thuiswedstrijd. Met in oktober wederom een thuisbeurt op het menu tegen Union Berlin liggen de Rotterdammers keurig op koers om zich een ticket voor de knock-outfase van de Conference League te verschaffen.

Slavia Praag liet na de pauze zien dat het zeker een kandidaat blijft voor de groepswinst. International Tomas Holes kopte de 2-1 binnen en bracht op die manier de spanning terug. Maar Feyenoord, waar Fredrik Aursnes en Cyriel Dessers al snel na rust kwamen voor Kökçü en Sinisterra, hield stand. Al was het soms wel kantje boord.

En dus stond Frank Arnesen direct na het laatste fluitsignaal van de Roemeense arbiter Radu Petrescu met een brede glimlach te klappen voor zijn Feyenoord. De Deen, die in Rotterdam voor een frisse wind heeft gezorgd, vierde zijn 65ste verjaardag met drie punten. Zijn aflopende contract bij Feyenoord zal volgens insiders eerdaags worden verlengd, de club en Arnesen zijn tevreden met alle ontwikkelingen.

Overwinteren zou de technisch directeur wat extra geld opleveren waar hij Slot verder mee op weg zal kunnen helpen om de Rotterdamse trein die al flink in beweging is gezet in een nog hoger tempo te kunnen laten rijden.

Een tempo dat de Tsjechische kampioen voor rust te machtig was . De opgelopen schade kon niet meer worden gerepareerd.

Volledig scherm Tomáš Holeš juicht nadat hij de 2-1 heeft gemaakt namens Slavia Praag. © REUTERS

Feyenoord aan kop in poule E

Feyenoord gaat na twee duels aan kop in groep E van de Conference League. Twee weken na de 0-0 bij Maccabi Haifa werd vanavond met 2-1 gewonnen van Slavia Praag. De kampioen van Tsjechie was de poulefase begonnen met een 3-1 zege op 1. FC Union Berlin. De club uit de Duitse hoofdstad won vanavond met 3-0 van Maccabi Haifa. Na iets meer dan een half uur kwamen de Duitsers op voorsprong door een treffer van Andreas Voglsammer. Kevin Behrens, die het eerste doelpunt had voorbereid, zorgde na de hervatting voor de 2-0. Nu kwam de assist op naam van Christopher Trimmel. Taiwo Awoniyi was goed voor de 3-0. Dit gebeurde op aangeven van Sheraldo Becker, voormalig speler van ADO Den Haag, die 78 minuten meedeed.



Feyenoord gaat dus aan kop met vier punten, Slavia Praag en Union Berlin hebben een puntje minder. Over drie weken vervolgt Feyenoord de poulefase thuis tegen Union Berlin. Alleen de poulewinnaar gaat rechtstreeks door naar de knock-outfase van de Conference League, de nummer twee van de groep speelt tegen een nummer twee uit de Europa League.

Volledig scherm © ANP

Malacia: ‘Publiek hielp ons’

Het verschil tussen de eerste en tweede helft was groot”, zei Feyenord-linksback Tyrell Malacia na afloop. ,,Het eerste gedeelte van de wedstrijd zetten we beter druk en waren we scherper in de omschakeling. Vermoeidheid speelde ook een rol bij ons. Het gaf Slavia Praag de kans om ons onder druk te zetten.”



Na ruim een uur spelen scoorde Slavia Praag tegen, maar de gelijkmaker bleef uit. Malacia: ,,Het was spannend, maar de steun van het Legioen gaf ons energie. Daarmee konden we het niet meer weggeven.”

