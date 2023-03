Feyenoord-opponent AS Roma met man minder onderuit in derby tegen Lazio

Feyenoord speelt donderdag 13 april thuis tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League. De return is een week later in Rome. De Rotterdammers namen het in de groepsfase twee keer op tegen Lazio: uit werd ruim verloren (4-2), thuis won de ploeg van trainer Arne Slot met 1-0. Vorig seizoen verloor Feyenoord in de finale van de Conference League van AS Roma (0-1).