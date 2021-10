Feyenoord-tegenstander Union Berlin test spelers na corona-besmetting Wout Weghorst

Wout Weghorst (29) heeft positief getest op het coronavirus. De spits van VfL Wolfsburg is in quarantaine gegaan en is voorlopig niet beschikbaar voor de Duitse club, die het woensdag in de Champions League opneemt tegen RB Salzburg.

,,Weghorst klaagde zondagochtend over symptomen en een naderhand uitgevoerde test gaf een positieve uitslag. Weghorst werd direct geïsoleerd en is thuis in quarantaine gegaan. Alle andere tests die zondag en maandag zijn uitgevoerd op de spelers, coaches en andere medewerkers waren negatief”, meldt Wolfsburg, waar Mark van Bommel hoofdtrainer is, in een verklaring op de website.

Na de coronabesmetting bij Weghorst gaat FC Union Berlin voor de zekerheid alle spelers testen die afgelopen zaterdag in de ploeg zaten in het duel met Wolfsburg. De Duitse club speelt donderdag in Rotterdam tegen Feyenoord in de Conference League.

,,In bijzondere gevallen, zoals nu met de positieve test van Weghorst, is er direct contact met het gezondheidsbureau geweest en zijn de noodzakelijke maatregelen getroffen. Concreet betekent dit dat op dinsdag en woensdag bij ons preventief zal worden getest”, liet de woordvoerder van de club tegen de Duitse krant Bild weten. Er zullen niet zoals gewoonlijk alleen ongevaccineerde spelers en stafleden worden getest, maar ook de gevaccineerde en van corona genezen spelers, die zaterdag bij de ploeg zaten.

Weghorst eerder in opspraak

Volledig scherm Wout Weghorst. © REUTERS Weghorst raakte eind vorig jaar in opspraak na uitlatingen over het coronavirus. ,,Stel je voor, er is een vaccin dat zo veilig is dat je bedreigd moet worden om het te nemen. Tegen een ziekte die zo dodelijk is dat je getest moet worden om te weten dat je het hebt”, zei Weghorst cryptisch op sociale media.

Later, toen hij de post op Instagram had verwijderd, bood hij zijn excuses aan. ,,Ik heb veel mensen in mijn vriendenkring die besmet zijn met het coronavirus en daardoor weet ik precies welke effecten dit virus heeft en hoe gevaarlijk het kan zijn”, stelde Weghorst na de ontstane commotie. ,,Ik wilde alleen maar laten zien dat je je zoveel mogelijk moet informeren over dit onderwerp, en ook over alle andere onderwerpen in het algemeen, en naar zoveel mogelijk verschillende meningen moet luisteren.”

Dit jaar was Weghorst te gast in de studio van ZDF, waar hij ook dieper inging op het coronavirus. De presentator pakte de spits aan naar aanleiding van de post op Instagram. ,,Ik heb voor mezelf een beslissing genomen. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mijn kinderen en partner”, liet Weghorst toen optekenen. Komend weekend wacht Wolfsburg, dat zesde staat in de Bundesliga, de thuiswedstrijd tegen Freiburg.

