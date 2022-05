Feyenoord-verdediger Senesi wijst Italië af: ‘Als kind al droom om voor Argentinië te spelen’

,,Het is heel mooi dat twee nationale teams me willen hebben, dat betekent dat ik goed bezig ben”, zegt de Feyenoorder in een interview met de Argentijnse sportkrant Olé. ,,Ik heb contact gehad met Mancini, hij vertelde me over zijn project. Hij gaat een nieuw team samenstellen en wilde dat ik daar deel van zou uitmaken. Ik heb ook gesproken met de technische staf van Argentinië en met mijn familie. Al toen ik kind was, was het mijn droom om voor het Argentijnse elftal te spelen. Ik wacht op die kans. Altijd denk ik aan Argentinië. Die beslissing is dus meer dan duidelijk.”