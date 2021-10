Feyenoorders Kökçü en Pedersen niet blij met onderling gelijkspel: ‘Hopen dat Oranje van Noorwegen wint’

SamenvattingHet duel tussen Turkije en Noorwegen, de concurrenten van Oranje in de strijd om een ticket voor het WK van 2022, is in een gelijkspel geëindigd. In Istanboel werd het 1-1 in het stadion van Fenerbahçe.

Kerem Aktürkoglu zette de Turken na ruim vijf minuten op voorsprong na goed werk van Cengiz Ünder. De Duitser Stefan Kuntz zat voor het eerst op de bank als bondscoach van Turkije, dat afscheid nam van Şenol Güneş na de 6-1 nederlaag van vorige maand in Amsterdam. Vlak voor rust maakte Kristian Thorstvedt, middenvelder van Racing Genk, er van dichtbij 1-1 van namens Noorwegen.



Kort voor tijd kreeg Noorwegen nog een grote kans op de 1-2, maar het bleef bij een gelijkspel in de Turkse stad omdat Mohamed Elyounoussi niet scoorde uit de indraaiende voorzet van aanvoerder Martin Ødegaard. Bij Noorwegen was topspits Erling Haaland een van de zeven belangrijke krachten die ontbrak wegens een blessure.



Feyenoord-rechtsback Marcus Holmgren Pedersen deed wel 84 minuten mee, terwijl middenvelder Fredrik Aursnes een kwartier voor tijd in het veld kwam. Pedersen was niet blij met het gelijkspel, zo zei hij bij de NOS: ,,De eerste tien minuten waren moeilijk en gaven we een goal weg. Daarna knokten we ons terug en speelden we goed. We zijn niet blij met 1-1. We voelden dat we grote kansen hadden om de 1-2 te maken. Ik heb het gevoel dat we drie punten hebben laten liggen. Nu moeten we al onze wedstrijden winnen, zo simpel is het.”

Feyenoorders

Feyenoorder Orkun Kökçü was geschorst bij Turkije, maar reageerde na afloop wel bij de NOS: ,,In de tweede helft gingen we mee in de lange ballen van Noorwegen en dan weet je dat er niets te halen viel. We zijn nu een nieuwe weg ingeslagen met de nieuwe coach. Dat bevalt me, want de Duitse school is wel een beetje dezelfde als de Nederlandse en dat is wel wat anders dan de Turkse school. Dus ik denk dat het een vooruitgang is. De kwaliteit is er wel, maar het komt er de laatste tijd niet echt uit", aldus de middenvelder. ,,Het is nu de taak aan ons om nog negen punten te pakken en dan hopen we dat Nederland van Noorwegen wint.”

Oranje alleen aan kop in groep G

Door het gelijkspel heeft Oranje, dat zelf met 0-1 won in Letland, nu een voorsprong van twee punten op de Noren en vier op de Turken. Er zijn nog drie speelronden in groep G. Alleen de poulewinnaar kwalificeert zich rechtstreeks voor het WK.



In dezelfde groep eindigde het treffen tussen Gibraltar en Montenegro in 0-3. Fatos Beciraj was twee keer trefzeker voor Montenegro. Oranje speelt maandagavond in de Kuip tegen Gibraltar.

