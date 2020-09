FIFA-baas Infantino ‘diep geraakt’ door beschuldigingen

Column De FIFA is House of Cards met een vleugje Suits en een eetlepel Gomorra

1 augustus FIFA-voorzitter Gianni Infantino raakte afgelopen week in opspraak. Columnist Sjoerd Mossou is niet verrast, maar constateert wel dat het wachten blijft op veranderingen bij de wereldvoetbalbond. ,,Het is House of Cards met een vleugje Suits en een eetlepel Gomorra, precies zoals we dat gewend zijn van de hoogste voetbalbaasjes.”