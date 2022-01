FIFA-baas Infantino legt verband tussen tweejaarlijks WK en minder Afrikaanse doden op de Middellandse Zee

In een toespraak tot Europese wetgevers zei Infantino dat voetbal werd gedomineerd door de weinigen die ‘alles hebben’ en dat het meer globaal en inclusief moest zijn. ,,We moeten manieren vinden om de hele wereld erbij te betrekken, om hoop te geven aan Afrikanen, zodat ze de Middellandse Zee niet hoeven over te steken om misschien een beter leven te vinden, maar waarschijnlijker de dood in de zee”, vertelde Infantino in Straatsburg.

Hij sprak op de dag dat de Spaanse autoriteiten zeiden dat minstens 18 mensen stierven en meer dan 300 werden gered van verschillende boten die vanuit Noord-Afrika de Canarische Eilanden probeerden te bereiken. ,,We moeten waardigheid geven, niet door liefdadigheid te geven, maar door ook de rest van de wereld te laten deelnemen”, zei Infantino.

De FIFA krijgt in het Europese voetbal fel verzet sinds ze in september een formeel voorstel lanceerden om de wereldkampioenschappen voor mannen en vrouwen om de twee jaar te organiseren in plaats van om de vier jaar. Infantino heeft gezegd dat het organiseren van meer edities van het WK ertoe zal leiden dat meer landen zich kwalificeren en dat de belangstelling daar zal toenemen. Het zou ook miljarden dollars opleveren voor de FIFA en de financiering verhogen voor de 211 aangesloten federaties om voetbal te ontwikkelen.

De opmerkingen van Infantino veroorzaakten verontwaardiging. Ronan Evain, directeur van Football Supporters Europe, twitterde: ‘Hoe laag kan Infantino gaan? De dood in de Middellandse Zee instrumenteel maken om zijn megalomane plan te verkopen, is onbegrijpelijk.”

Ook Andrew Stroehlein van Human Rights Watch had zijn bedenkingen over een relatie is tussen het WK en vluchtelingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze voetbalvideo’s: