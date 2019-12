FIFA-baas: Misschien is Benelux-competitie enige uitweg

,,De Belgen en de Nederlanders hebben gepraat over het creëren van een Benelux-competitie. Deze discussies zijn al 20 jaar aan de gang. We zeggen altijd nee, omdat we de voorkeur hebben voor nationale competities”, aldus Infantino. ,,Maar misschien helpt het? Misschien is het de enige uitweg. Dat geldt voor landen in Europa maar misschien ook voor Afrika. Ik denk dat de FIFA als plicht heeft om deze plannen te bestuderen en dan te kijken welke kant het opgaat.”



De verschillen tussen de grote Europese competities en de kleinere worden steeds groter, vooral in financieel opzicht. Dit seizoen komen voor het eerst alle clubs die in de achtste finales van de Champions League staan, uit slechts vijf landen: Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk.



Sepp Blatter, de voorganger van Infantino, liet geen ruimte voor gesprekken. Ook de Europese voetbalbond UEFA wilde er niets van weten en zag het als concurrentie voor de bestaande Europese clubtoernooien. Clubs uit kleinere landen plaatsen zich vaak niet meer (of moeizaam) voor de Champions League of Europa League. Daarom moeten nieuwe structuren worden overwogen, vindt Infantino.



Harry van Raaij, voormalig voorzitter van PSV, nam lang geleden het voortouw bij de gesprekken. In 2000 was er het plan voor een Atlantic League, met clubs uit Nederland, België, Portugal, Schotland en enkele Scandinavische landen. Momenteel zijn clubs in Noord-Ierland en Ierland aan het praten over een mogelijke ‘All-Island League’. De Schotse topclub Rangers FC en Celtic overwegen al langer over te stappen naar de Engelse Premier League.



,,De Premier League is de meest succesvolle competitie. Ze hebben het in Engeland geweldig gedaan. Uiteraard willen ze ook de komende honderd jaar de top blijven”, aldus Infantino. ,,Het gaat er ook niet om grote landen wat meer naar beneden te halen, het is juist de bedoeling clubs die wat zijn afgedaald er weer bovenop te krijgen en meer mee te laten tellen. We zijn bereid met iedereen te discussiëren.”