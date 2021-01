FIFA dreigt met schorsing voor WK bij opzetten Super League

,,In het licht van recente speculaties in de media over de oprichting van een gesloten Europese ‘Super League’ door sommige Europese clubs, willen de FIFA en de zes confederaties (AFC, CAF, Concacaf, Conmebol, OFC en UEFA) nogmaals benadrukken dat een dergelijke competitie niet zou worden erkend door de FIFA of de vertegenwoordigende confederatie. Elke club of speler die bij een dergelijke competitie betrokken is, mag als gevolg daarvan niet deelnemen aan competities georganiseerd door de FIFA of de continentale federatie”, staat in de verklaring die is ondertekend door onder anderen FIFA-voorzitter Gianni Infantino en UEFA-baas Aleksander Ceferin.