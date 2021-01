FIFA handhaaft straf: gokkende Trippier moet op de blaren zitten

Duitse ex-bondscoach Vogts: ‘EK in juni is waanzin, schuif het op naar december’

15 januari Berti Vogts, Duits ex-international en -bondscoach, dropte een bommetje richting UEFA. Hij vindt een EK in juni ‘totale waanzin’. Volgens hem is de coronapandemie dan nog niet bedwongen en zijn te weinig fans gevaccineerd zodat een EK zonder publiek dreigt: ,,Stel het EK zes maanden uit. Reageer nu, anders is het te laat.”