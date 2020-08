FIFA: Iran moet Marc Wilmots zes miljoen euro betalen

Wilmots was Iraans bondscoach van mei tot december 2019. Tijdens die periode beklaagde Wilmots er zich al over dat hij niet correct werd uitbetaald. Dat leidde uiteindelijk tot een zaak bij het juridisch departement van FIFA.



Dat heeft nu beslist dat de Iraanse bond het bedrag van ruim 6 miljoen euro moet betalen. Daarmee is de zaak nog niet helemaal van de baan. Komt de betaling er niet binnen de 30 dagen, dan wordt de zaak doorverwezen naar de disciplinaire commissie van FIFA. Die instantie kan de Iraanse voetbalbond verregaande sancties opleggen, maar voorlopig heeft Wilmots zijn geld met deze uitspraak nog niet.