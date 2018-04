FIFA komt met werkgroep voor nieuwe projecten

Het college zal moeten bestaan uit de algemeen-secretarissen van de zes confederaties. Namens de FIFA zal Fatma Samoura zitting nemen in de speciale commissie, de eerste vrouwelijke secretaris-generaal van de wereldvoetbalbond.



Volgens de FIFA zal de werkgroep zich gaan buigen over het belang en de haalbaarbeid van de twee ambitieuze projecten. Deze mondiale evenementen zouden naar verluidt tussen 2021 en 2033 circa 25 miljard dollar aan inkomsten kunnen gaan generen dankzij nieuwe investeerders.



Tijdens een bestuursvergadering in Bogota in maart heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino voor de eerste keer over de lucratieve plannen gesproken. De Nations League, die in september in Europa van start gaat, zou een mondiale opzet moeten krijgen. Het WK voor clubteams zou vanaf 2021 een vierjaarlijks toernooi worden met 24 deelnemende teams. Nu wordt het WK nog jaarlijks gehouden met zeven clubs.