FIFA kondigt maatregelen aan na racisme Hongaarse fans: ‘Extreem teleurstellend’

Engeland won de wedstrijd in Boedapest met 4-0. Volgens de Britse omroep ITV klonken er vanuit het vak met de Hongaarse harde kern oerwoudgeluiden richting de zwarte spelers Raheem Sterling en Jude Bellingham.



De Engelse voetbalbond FA had FIFA al gevraagd om een onderzoek in te stellen naar spreekkoren van de Hongaarse fans. ,,Het is extreem teleurstellend om meldingen van discriminerende uitlatingen naar onze spelers van Engeland te vernemen”, meldt een woordvoerder van de FA.