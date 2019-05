FIFA neemt schorsing Mino Raiola over

De Italiaan heeft tal van bekende spelers zonder zijn hoede, zoals Matthijs de Ligt, Hirving Lozano, Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku en Paul Pogba.



Raiola meldde deze week in beroep te gaan tegen het Italiaanse vonnis, maar dat heeft nog geen effect gehad. De FIFA heeft dat vonnis overgenomen, waardoor hij nu ook mondiaal niet mag handelen. Een woordvoerder van de Italiaanse voetbalbond FIGC liet vrijdagmiddag weten dat een toelichting spoedig volgt. Waarschijnlijk is dat eind volgende week of in de week daarop. In Italië beweren media dat het gaat om een zaak tussen de Italiaan Gianluca Scamacca, oud-speler van PSV en PEC Zwolle, en Raiola. Inmiddels werken beide partijen al maanden niet meer samen.



Raiola zelf meende deze week dat ‘een gefrustreerde mafkees’ hem de schorsing heeft bezorgd. Welke gevolgen de zaak precies heeft, bijvoorbeeld voor spelers als Matthijs de Ligt en Hirving Lozano, laat zich nog lastig inschatten.



Vincenzo Raiola, een neef van Mino, is door de FIFA voor twee maanden geschorst. Ook hij kreeg deze sanctie eerder opgelegd in Italië.