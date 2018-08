FIFA schorst voormalige PSV'er Kalusha voor twee jaar

Bin Hammam zou stemmen hebben gekocht in zijn poging om voorzitter van de FIFA te worden en om het WK van 2022 naar Qatar te halen. Hij kreeg een levenslange schorsing.



De FIFA startte begin vorig jaar een onderzoek naar Kalusha, die tussen 1988 en 1994 voor PSV speelde. De Zambiaanse spits werd in 1988 uitgeroepen tot Afrikaans voetballer van het jaar. Met PSV veroverde hij twee landstitels en een KNVB-beker. Kalusha was later bondscoach van Zambia en voorzitter van de nationale bond. Hij maakte ook deel uit van het bestuur van de Afrikaanse voetbalbond en kwam zo in contact met Bin Hammam, die naar verluidt flink met geld strooide om stemmen te winnen.



Naast een schorsing van twee jaar kreeg Kalusha ook een boete van 100.000 Zwiterse francs, omgerekend bijna 90.000 euro.