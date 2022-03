FIFA stevent af op recordinkomsten: zeven miljard euro binnen één jaar

Duur puntenver­lies dramatisch Jong Oranje in Bulgarije, recht­streeks EK-ticket in gevaar

Jong Oranje is tegen Bulgarije, nummer vijf in de poule, tegen lelijk puntenverlies aangelopen in de strijd om een direct ticket voor het EK volgend jaar. Met Ryan Gravenberch terug in het elftal kwamen de zwakke beloften niet verder dan een remise (0-0), waardoor dinsdag de topper tegen Zwitserland gewonnen moet worden.

25 maart