FIFA wil transparant zijn bij keuze organisator WK 2026

De keuze wordt in juni in Moskou gemaakt. ''We zijn in het verleden vaak bekritiseerd om de wijze waarop we hebben gekozen'', zei hij, verwijzend naar Rusland (2018) en Qatar (2022). ''Daaruit hebben we lessen getrokken. Nu gaan we iedereen duidelijk maken waarom er een bepaalde keuze wordt gemaakt. Voor twijfel mag geen plaats meer zijn.''