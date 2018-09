FIFA wil uitlenen spelers aan banden leggen

Van Dijk onzeker voor bekerduel met Chelsea door pijnlijke rib

15:18 Jürgen Klopp weet nog niet of hij morgen in het League Cupduel met Chelsea gebruik kan maken van Virgil van Dijk. De verdediger van Liverpool viel zaterdag in de wedstrijd tegen Southampton uit nadat hij een tik had gekregen tegen een eerder gekneusde rib.