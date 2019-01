Fikse boete voor Ajax, Wöber en Müller twee duels geschorst

De verhitte wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA eindigde in 3-3. Verdediger Maximilian Wöber, die halverwege de tweede helft met rood van het veld werd gestuurd voor een forse overtreding, kreeg een schorsing van twee wedstrijden. De Oostenrijker mist daardoor de duels met Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Wöber staat echter op het punt om Ajax te verruilen voor Sevilla.

De tuchtcommissie van de Europese bond UEFA legde ook Thomas Müller een schorsing van twee duels op. De Duitse aanvaller van Bayern München raakte Nicolás Tagliafico met een karatetrap op het hoofd en moest ook met rood van het veld. Müller is nu geschorst voor beide duels met Liverpool in de achtste finales. Zijn club moet 8000 euro betalen, omdat de fans in het uitvak van de ArenA vuurwerk afstaken.

Ajax kreeg eerder al een boete van 71.000 euro opgelegd, omdat de eigen aanhang betrokken was bij ongeregeldheden tijdens beide duels met Benfica. Het leverde de Amsterdamse club ook een voorwaardelijke straf op van een uitwedstrijd zonder eigen publiek.