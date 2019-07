Finale Afrika Cup: meer dan alleen Mané vs Mahrez

Met de Algerijn Djamel Belmadi en zijn Ivoriaanse collega Aliou Cissé staan voor het eerst sinds 1998 weer twee Afrikaanse bondscoaches in de finale. Daarvoor kwam het drie keer eerder voor, in de jaren zestig en zeventig. De laatste Afrikaanse oefenmeester die de beker omhoog mocht houden was de Nigeriaan Stephen Keshi in 2013. Belmadi of Cissé treedt morgen dus in de voetsporen van Keshi, die op 54-jarige leeftijd overleed. De twee trainers zijn even oud (43 jaar) en zijn beiden opgegroeid in Champigny-sur-Marne (75.000 inwoners), dat vlak onder Parijs ligt. Belmadi werd er geboren, Cissé kwam er op zijn negende wonen. Later werden ze allebei profvoetballer, international voor hun land en daarna trainer. ,,Het is echt gek dat wij, beiden uit Champigny, elkaar in de finale treffen. Ik weet niet of zoiets ooit eerder is voorgekomen. Het is geweldig om tegen mijn vriend te spelen. Ik hoop dat de beleidsmakers voortaan meer op jonge coaches zullen vertrouwen”, aldus Belmadi, die nog geen jaar bondscoach van de Woestijnvossen is.