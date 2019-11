Finale Copa Libertadores verplaatst van Chili naar Peru

De finale van het toernooi om de Copa Libertadores tussen het Braziliaanse Flamengo en River Plate uit Argentinië, zal op zaterdag 23 november in de Peruaanse hoofdstad Lima worden gespeeld in plaats van in Santiago, de hoofdstad van Chili. Dat heeft de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol dinsdag meegedeeld na een vergadering die meer dan zes uur duurde. De verplaatsing van de eindstrijd van de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League is een gevolg van de recente sociale onlusten in Chili.

Het is al weken onrustig in Chili, waardoor onder meer ook de nationale voetbalcompetitie van het land is stilgelegd. Toch leek de Conmebol vast te willen houden aan Santiago als speelstad, ook al omdat talloze fans uit Brazilië en Argentinië al kaartjes en reizen naar Chili hebben georganiseerd.

Nadat voor zaterdag 23 november opnieuw een grote protestdemonstratie tegen het Chileense regeringsbeleid in Santiago werd aangekondigd, werd het echter vrijwel onmogelijk om de wedstrijd op die dag in de hoofdstad af te werken. Conmebol, de betrokken clubs en nationale bonden vergaderden dinsdag meer dan zes uur over een mogelijk alternatief.

De finale tussen Flamengo en titelhouder River Plate vindt plaats in het Estadio Monumental in Lima, dat plaats biedt aan 80.000 toeschouwers. Het aanvangstijdstip is 21.00 uur Nederlandse tijd.

Opvallend is dat Lima eerder dit seizoen het organiseren van de finale van het toernooi om de Copa Sulamericana, vergelijkbaar met de Europa League, moest teruggeven omdat de autoriteiten niet in staat waren dat duel te laten plaatsvinden.

Het is dit seizoen voor de eerste keer dat de finale van de Copa Libertadores in één wedstrijd op neutraal terrein wordt afgewerkt. Voorheen gebeurde dat altijd in twee duels, een thuis- en een uitwedstrijd.

Ook vorig jaar verplaatst

Vorig jaar moest het tweede finaleduel ook verplaatst worden. Toen werd voor de ontknoping van de finale tussen River Plate en Boca Juniors, beide uit Buenos Aires, uitgeweken naar de Spaanse hoofdstad Madrid, nadat voorafgaand aan het eerste duel de spelersbus van Boca Juniors in Buenos Aires werd aangevallen door fans van River Plate.

Ook een vriendschappelijke interland tussen Chili en Bolivia, die op vrijdag 15 november in Concepción zou plaatsvinden, gaat niet door. Dinsdag 19 november gaat het Chileense elftal wel naar Lima voor een vriendschappelijk duel met Peru.