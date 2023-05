Finale Europa League: José Mourinho moet Georginio Wijnaldum aan hoofdprijs helpen na seizoen vol tegenslag

Met video Opnieuw bizarre ontknoping in Duitsland: fans HSV al feestend op het veld, maar toch gaat het nog mis

Zo knap hoe het jarenlang was dat HSV niet degradeerde uit de Bundesliga, zo moeilijk is het voor de gevallen grootmacht uit Hamburg om weer op te klimmen vanuit de 2. Bundesliga. Vanmiddag leek het dan eindelijk te gaan lukken, maar FC Heidenheim sloeg in de extra tijd nog twee keer toe toen de supporters van HSV al feestend op het veld stonden in Sandhausen na de 0-1 zege daar.