Finale League Cup twee maanden verplaatst in hoop op fans

De finale van het toernooi om de League Cup in Engeland wordt twee maanden later gespeeld dan op de kalender stond. De organisatie heeft de eindstrijd verplaatst naar zondag 25 april, in de hoop dat tegen die tijd weer supporters het Wembley-stadion in Londen in mogen. De finale van de League Cup stond op het programma voor 28 februari.