Fiorentina eert overleden Astori met indrukwekkend eerbetoon

Door het loslaten van ballonnen kreeg Astori een prachtig eerbetoon. De herdenking werd kracht bijgezet door supporters, die met velen een laatste eer bewezen aan Astori. Op de reclameborden was door heel het stadion 'Ciao Davide' te lezen.



Daarnaast begonnen de spelers van Fiorentina de warming-up met allemaal rugnummer 13 op hun rug. Dat nummer (het oude nummer van Astori) zal in wedstrijden nooit meer gedragen worden bij Fiorentina. In de dertiende minuut werd het spel stilgelegd en was er een luid applaus voor de overleden Italiaan.



Astori werd op 8 maart onder grote belangstelling begraven in Florence. Bij de ceremonie waren ook enkele topspelers uit het Italiaanse voetbalaanwezig als Gianluigi Buffon en Giorgio Chiellini. De centrale verdediger kwam eerder, tussen 2006 en 2018, uit voor AC Milan, Pergocrema, Cremonese, Cagliari, AS Roma.