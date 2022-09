Fiorentina-keeper vreselijk de mist in: hooghouden na beroerde terugspeelbal wordt keihard afgestraft

Met videoPierluigi Gollini beleefde gisteravond geen fijne avond met Fiorentina op bezoek bij Istanbul Basaksehir (3-0). De 27-jarige keeper van de Italiaanse formatie ging op een opmerkelijke manier in de fout.

Bij een 1-0 stand voor Istanbul Basaksehir besloot de net ingevallen Antonín Barák vanaf de helft van de tegenstander zijn keeper maar eens aan te spelen. De 27-jarige Tsjech deed dat met een hoge en dus lastige bal en Gollini had dan ook alle moeite om de bal te controleren. Wat de Fiorentina-doelman vervolgens deed, was echter ook niet precies de juiste oplossing.

Met de aanstormende Serdar Gurler in de buurt besloot Gollini de bal nog een paar keer hoog te houden om op die manier de bal juist voor zijn voeten te krijgen. Die tijd had de Italiaan echter niet en Gurler, die ook de 1-0 had gemaakt, snoepte hem de bal gemakkelijk af: 2-0.

Vincenzo Italiano, coach van Fiorentina, wilde na afloop niet te veel aandacht besteden aan de fout van zijn doelman: ,,Als we de tegengoals analyseren zijn het allemaal situaties waarin we eerst de bal hebben en dan de tegenstander gevaarlijk laten worden. Gollini kan deze bal zeker beter verwerken en dat mag niet gebeuren, maar die jongen weet dat zelf ook heel goed. We blijven maar fouten maken die te vermijden zijn.”

De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-0 door ook nog een goal van Bertrand Traoré, voormalig speler van Ajax en Vitesse. Fiorentina, dat FC Twente in de play-offs uitschakelde, is de Conference League niet goed begonnen. Na twee wedstrijden heeft de formatie uit Florence één punt, net als RFS uit Letland. Istanbul Basaksehir heeft zes punten, het Schotse Hearts drie punten.