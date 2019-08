Fiorentina verliest met Ribéry in spektakelstuk van Napoli

Mijlpaal Benzema Real Madrid niet langs Real Valladolid in eigen huis

21:43 Real Madrid heeft de tweede competitiewedstrijd in het nieuwe seizoen niet kunnen winnen. De ploeg van trainer Zinédine Zidane bleef op eigen veld tegen Real Valladolid steken op 1-1. Karim Benzema leek puntenverlies in de eerste thuiswedstrijd te voorkomen. De Fransman schoot fraai raak in de 82e minuut. Zes minuten later maakte Sergi Guardiola verrassend gelijk.