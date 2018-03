Fiorentina vernoemt eigen trainingscomplex naar Astori

Video Invaller Depay held van Lyon in Marseille

8:50 Olympique Lyon heeft de uitschakeling in de Europa League door CSKA Moskou prima verwerkt. Memphis Depay, die in de 64ste minuut mocht invallen, was tegen Olympique Marseille de grote man. De Oranje-international maakte in de laatste minuut de winnende: 2-3.