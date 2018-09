Fiorentina vierde na zege op Atalanta van De Roon en Hateboer

Fiorentina kreeg na een uur een strafschop na een duwtje van Rafael Toloi aan Federico Chiesa. Jordan Veretout benutte de strafschop. Ver in blessuretijd maakte Cristiano Biraghi uit een vrije trap de 2-0.



Frosinone verloor in eigen huis met 2-1 van Genoa. De bezoekers waren door twee treffers van Krzysztof Piatek op voorsprong gekomen. Frosinone, waarbij Rai Vloet in de slotfase in het veld kwam, kon daar alleen een benutte strafschop van Camillo Ciano tegenover stellen.



Bologna, met invaller Mitchell Dijks, boekte eerder op de dag de tweede zege van het seizoen. In eigen huis werd Udinese met 2-1 verslagen dankzij treffers van Federico Santander en Riccardo Orsolini. Ignacio Pussetto had de score geopend voor Udinese, waar Bram Nuytinck en William Troost-Ekong het centrale verdedigingsduo vormden. Hidde ter Avest bleef op de bank.